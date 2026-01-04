Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 11:13

Посол РФ заявил о росте давления на российских активистов в Нидерландах

Посол РФ Тарабрин: власти Нидерландов усилили давление на активистов КСОРСа

Владимир Тарабрин Владимир Тарабрин Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Власти Нидерландов усилили давление на активистов Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в стране, заявил в интервью ТАСС посол России в королевстве Владимир Тарабрин. По его словам, давление проявляется в отмене культурных мероприятий и остракизме в местных СМИ.

Координационный совет российских соотечественников играет важную роль в сохранении исторической памяти и продвижении российской культуры. В 2025 году мы отмечаем усиление давления со стороны голландских властей на активистов русской общины и КСОРСа, — сказал Тарабрин.

Дипломат пояснил, что с 2022 года российская сторона регулярно фиксирует случаи дискриминации и доводит их до сведения нидерландских властей. При этом, по его наблюдениям, все больше жителей королевства демонстрируют усталость от агрессивной антироссийской риторики. Посольство получает письма от нидерландцев, выражающих солидарность с Россией и несогласие с милитаристским курсом Гааги.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что большая часть населения Финляндии не поддерживает русофобский курс президента страны Александра Стубба. По его словам, жители страны постепенно начинают выражать несогласие с такой политикой, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию.

Нидерланды
россияне
активисты
дискриминация
давление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия поразила цеха производства и сборки беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение
Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам
«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро
Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек
Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны
Российские бойцы освободили Подолы
Бесплатный отдых с детьми в Москве: идеи и адреса
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Раскрыта ключевая ошибка США при захвате Мадуро
Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование
Автомобиль взлетел на воздух в Киеве
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро
Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников
Трамп пригрозил еще трем странам конфликтом после атаки на Венесуэлу
«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон и Камилла борются за власть
Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.