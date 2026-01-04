Посол РФ заявил о росте давления на российских активистов в Нидерландах Посол РФ Тарабрин: власти Нидерландов усилили давление на активистов КСОРСа

Власти Нидерландов усилили давление на активистов Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в стране, заявил в интервью ТАСС посол России в королевстве Владимир Тарабрин. По его словам, давление проявляется в отмене культурных мероприятий и остракизме в местных СМИ.

Координационный совет российских соотечественников играет важную роль в сохранении исторической памяти и продвижении российской культуры. В 2025 году мы отмечаем усиление давления со стороны голландских властей на активистов русской общины и КСОРСа, — сказал Тарабрин.

Дипломат пояснил, что с 2022 года российская сторона регулярно фиксирует случаи дискриминации и доводит их до сведения нидерландских властей. При этом, по его наблюдениям, все больше жителей королевства демонстрируют усталость от агрессивной антироссийской риторики. Посольство получает письма от нидерландцев, выражающих солидарность с Россией и несогласие с милитаристским курсом Гааги.

