Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026

Получившая условный срок за мошенничество французская биатлонистка Жулия Симон стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр — 2026 в Италии. Какие еще скандальные спортсмены участвуют в соревнованиях — в материале NEWS.ru.

Французская биатлонистка-воровка

По данным полиции, в 2023 году Симон на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen использовала в своих личных целях кредитную карту своей партнерши по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше. Биатлонистка совершила покупки в интернете на сумму €1–2 тыс. (92–185 тыс. рублей). Позднее пострадавшая написала заявление в полицию. Симон отвергала все обвинения, но Бреза-Буше заявила, что имеет доказательства ее вины. По данным полиции, от действий биатлонистки пострадали еще два человека.

В октябре 2025 года спортсменка получила шесть месяцев отстранения (пять из них условно) и штраф в размере €30 тыс. (2,6 млн рублей). Дисквалификация вступила в силу 7 ноября. Симон пропустила первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, но в декабре вышла на старт в Хохфильцене (Австрия). Биатлонистка попала в состав сборной Франции и уже успела выиграть два золота Олимпиады: 11 февраля она первенствовала в индивидуальной гонке на 15 км, а 8 февраля — в смешанной эстафете.

Жулия Симон Фото: Jiang Han/XinHua/Global Look Press

Норвежский биатлонист признался в измене после гонки

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде-2026, а затем в интервью рассказал, что изменил своей девушке. Спортсмен признался, что ему больно от содеянного. По словам Легрейда, полгода назад он встретил «любовь всей своей жизни», но спустя три месяца «совершил самую большую ошибку».

«Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, однако я смотрю только на нее. Не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошел на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней», — сказал Легрейд.

Бывшая девушка спортсмена ответила ему и заявила, что ей сложно простить измену, даже после признания в любви перед всем миром.

«Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу. Хочу выразить благодарность моей семье и друзьям, что были со мной и поддержали в это трудное время. А также всем остальным, кто думал обо мне и сочувствовал, не зная, кто я», — приводит заявление девушки VG.

Стурла Холм Легрейд Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Украинские спортсмены проталкивают политические лозунги

Трем украинским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде-2026 в шлемах с политическими лозунгами. Первым был наказан скелетонист Владислав Гераскевич. На заключительных тестовых заездах перед стартом соревнований он надел шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, ранее запрещенный Международным олимпийским комитетом (МОК). Гераскевич продолжил выступать в нем и лишился аккредитации. Однако после «уважительного» разговора с президентом организации Кирсти Ковентри ее вернули: спортсмен сможет находиться на трибунах, но выступать — нет.

Запрет на использование шлема с политическими лозунгами также получила фристайлистка Екатерина Коцар. В организации расценили надпись на ее инвентаре как элемент пропаганды. Ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

Третьим лишенным шлема украинцем стал шорт-трекист Олег Гандей. По словам спортсмена, он предоставил МОК дословный перевод и объяснил смысл высказывания, однако на решение это не повлияло.

Шведский трансгендер

10 февраля Daily Mail сообщила об участии в Олимпиаде-2026 единственной спортсменки-трансгендера (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) — шведской фристайлистки Элис Лундхольм. Она родилась женщиной, но идентифицирует себя как мужчина.

«Я совершил каминг-аут и идентифицировал себя как мужчину. Но я соревнуюсь с женщинами, потому что у них такие же возможности, как и у меня. И это всех устраивает», — заявила Лундхольм.

Элис Лундхольм Фото: Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако у спортсменки не получилось даже выйти в финал женских соревнований. Лундхольм набрала 59,22 балла за две попытки и стала 25-й.

Шведку не должны были допускать на Олимпийские игры, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, этим случаем должны заниматься врачи.

«Поразительно, что такое все еще происходит. Такие представители должны участвовать в отдельных соревнованиях, а не вносить раздор в традиционные турниры, где мужчины и женщины выступают с равными себе соперниками. Это мы еще не говорим о банальном стеснении, которое такие атлеты доставляют другим — это вызывает как минимум бытовой дискомфорт», — сказал Свищев.

Биатлонисты-русофобы

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон уже долгое время считается главным ненавистником российского спорта. Он начал критиковать Россию еще задолго до начала СВО и международных санкций. Себастьян изображал мирового судью и критиковал российских спортсменов за употребление допинга, но не всегда мог объяснить, почему они не могут вернуться после дисквалификации. В частности, Самуэльссон регулярно говорил неприятные вещи про отбывшего наказание Александра Логинова и отказывался выходить с ним на одну лыжню.

В сентябре 2025 года стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) был полностью восстановлен в правах, что означало возвращение флага и гимна в ближайшем будущем. Самуэльссон был против.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это все выглядит максимально странно, я вообще этого не понимаю. Создается ощущение, что на Паралимпиаде проверяют границы дозволенного и надеются переложить это на саму Олимпиаду. Они хотят выяснить, какая будет реакция. Но на самом деле в мире ничего не изменилось. Могу сказать, что если вы не придерживаетесь установленных вами же самими ограничений, то все теряет смысл», — сказал Самуэльссон.

Бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер выступил против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2026. Он назвал это ошибкой. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Пихлер — лицемер. Он назвал приглашение специалиста в сборную России ошибкой, а также напомнил, что выступления команды в период его работы были провальными.

«За три года его работы мы не выиграли ни одного титула чемпиона мира, у нас в эстафетной гонке было серебро, и то нас сняли из-за допинга. Его контракт был самым дорогим среди всех тренеров Европы. Он как был лицемером, так лицемером и остался», — сказал Губерниев.

Финского тренера выгнали с Олимпиады из-за алкоголя

Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа отстранили от Олимпиады-2026 после скандала с употреблением алкоголя.

«Медвед сегодня вернулся домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил», — заявил руководитель отдела элитного спорта Олимпийского комитета Финляндии Янне Ханнинен.

Спортсмены вынуждены будут обходиться без своего тренера до конца Игр. Сам Медвед принес извинения команде и болельщикам за свой поступок. Специалист возглавляет финскую сборную по прыжкам на лыжах с трамплина с лета 2024 года.

Лиза Буквиц Фото: Социальные сети

Бобслеистка с OnlyFans

По данным немецкой газеты Bild, олимпийская чемпионка по бобслею из Германии Лиза Буквиц создала аккаунт на платформе OnlyFans с целью собрать средства для участия в Играх в Италии.

«Для меня это реальная возможность показать людям, что значит выступать на самом высоком уровне в этом виде спорта и показать что-то, кроме самих соревнований. Эта платформа позволяет мне общаться с моими поклонниками на личном уровне и разговаривать с людьми, которые искренне интересуются спортом и моим путем в нем», — сказала Буквиц.

В 2022 году девушка снялась для немецкого издания журнала Playboy. К платформе OnlyFans она присоединилась в 2024-м. При этом спортсменка совмещает тренировки по бобслею с военной службой в бундесвере.

Буквиц завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2018 года в Пекине в соревнованиях двоек вместе с Мариамой Яманкой. Также в ее активе — золото чемпионата мира 2024 года и множество побед на этапах Кубка мира. Все последующие годы Буквиц оставалась в числе лучших бобслеисток мира, совмещая выступления в двойках и монобобе. На Олимпиаде-2026 немецкая спортсменка будет претендовать на медали в обеих дисциплинах. В них она попадала на пьедестал в текущем розыгрыше Кубка мира.

Немка далеко не первая спортсменка, у которой есть аккаунт на OnlyFans. Активную деятельность на платформе ведут экс-футболистка английского «Чарльтона» Маделен Райт, бывшая звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант, американская гимнастка Эрика Фонтейн, австралийская баскетболистка Лиз Кэмбидж и выступающая за Кипр россиянка Елена Куличенко.

