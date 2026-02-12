Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:06

Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем

МОК запретил украинскому спортсмену Олегу Гандею использовать шлем с лозунгом

Олег Гандей Олег Гандей Фото: Pasquale Golia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Уже третьему украинскому спортсмену запретили использовать шлем с дополнительными элементами во время Олимпийских игр, сообщает «Общественное». По информации телерадиокомпании, речь идет о шорт-трекисте Олеге Гандее. Решение принял Международный олимпийский комитет.

У меня есть надпись на шлеме. <...> Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это нельзя, — подчеркнул украинец.

По словам спортсмена, он подробно объяснил представителям оргкомитета смысл высказывания и предоставил дословный перевод, однако это не повлияло на решение МОК. При этом Гандей отметил, что для него и его команды фраза на шлеме несет исключительно мотивационный характер.

Ранее украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии. Помимо всего прочего, МОК «забраковал» шлем украинской фристайлистки Екатерины Коцар за «элемент пропаганды».

До этого британская сборная по скелетону проиграла апелляцию на право использовать новую конструкцию шлема на зимних Олимпийских играх. Особое внимание было обращено на нестандартную геометрию шлема, задняя часть которого имеет выступ для улучшения обтекаемости.

украинцы
спортсмены
лозунги
Олимпиада
