Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на заключительных тестовых заездах перед стартом соревнований надел шлем, ранее запрещенный Международным олимпийским комитетом (МОК). Он опубликовал видео в соцсети X, где видно экипировку с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине.

Заезды прошли после пресс-конференции, на которой директор МОК по коммуникациям Марк Адамс подтвердил запрет, сославшись на текст Олимпийской хартии. Правило 50 запрещает демонстрацию политических и религиозных взглядов на территории проведения Игр.

Несмотря на это, после заездов Гераскевич опубликовал видео и заявил, что якобы не нарушал правил и имеет право носить этот шлем. Реакции МОК на инцидент пока не последовало.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщал, что российские спортсмены столкнулись с неприятными элементами дискриминации на Олимпиаде-2026. Он привел в пример ситуацию с запретом использования музыки фигуриста Петра Гуменника и «лишением» медали лыжника Савелия Коростелева.