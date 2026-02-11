Зимняя Олимпиада — 2026
Норвежский биатлонист признался в измене после бронзы на Олимпиаде-2026

Норвежский биатлонист Легрейд признался в измене после бронзы на Олимпиаде-2026

Стурла Холм Легрейд Стурла Холм Легрейд Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде-2026, а затем в интервью рассказал, что изменил своей девушке. Спортсмен признался, что ему больно от содеянного. По словам Легрейда, полгода назад он встретил «любовь всей своей жизни», но спустя три месяца «совершил самую большую ошибку».

Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, однако я смотрю только на нее. Не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошел на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней, — сказал Легрейд.

Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20км стал норвежец Йохан-Олав Ботн, серебро у француза Эрика Перро. Зимняя Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич на заключительных тестовых заездах перед стартом соревнований надел шлем, ранее запрещенный Международным олимпийским комитетом (МОК). Он опубликовал видео в соцсети X, где видно экипировку с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине.

