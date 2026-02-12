Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 13:41

Тренера сборной Финляндии отстранили от ОИ-2026 из-за пьянства

Тренера сборной Финляндии Медведа отстранили от Олимпиады-2026 из-за алкоголя

Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа отстранили от Олимпиады-2026, сообщает Aftonbladet. Отмечается, что специалист покинул расположение команды после скандала с употреблением алкоголя.

Медвед сегодня вернулся домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил, — заявил руководитель отдела элитного спорта олимпийского комитета Финляндии Янне Ханнинен.

Спортсмены вынуждены будут обходиться без своего тренера до конца Игр. Сам Медвед принес извинения перед командой и болельщиками за свой поступок. Специалист возглавляет финскую сборную по прыжкам на лыжах с трамплина с лета 2024 года.

Ранее получившая условный срок за мошенничество французская биатлонистка Жулия Симон стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр — 2026 в Милане. 11 февраля спортсменка первенствовала в индивидуальной гонке на 15 км, а 8-го — в смешанной эстафете. Также в «индивидуалке» третью медаль в истории зимних Игр для сборной Болгарии завоевала Лора Христова.

