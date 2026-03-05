Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил Семенова: землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали в Тихом океане у Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир.

Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 89 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 5 марта. Его очаг находился на глубине 56 километров. Подземный толчок силой три балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась, — заявила Семенова.

Ранее серия из 16 землетрясений была зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52». Объект известен тем, что на нем проводили испытания ядерного оружия.

До этого землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, в Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8. Разрушений и пострадавших не было, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось.