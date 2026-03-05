Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 03:38

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил

Семенова: землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил в Тихом океане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали в Тихом океане у Северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир.

Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 89 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 5 марта. Его очаг находился на глубине 56 километров. Подземный толчок силой три балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась, — заявила Семенова.

Ранее серия из 16 землетрясений была зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52». Объект известен тем, что на нем проводили испытания ядерного оружия.

До этого землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, в Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8. Разрушений и пострадавших не было, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось.

землетрясения
Курильские острова
Тихий океан
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО заявили о готовности задействовать статью о коллективной обороне
Врач назвала идеальный завтрак на 8 Марта
Зеленский решил править вечно: он грозит ударами по Белгороду и Белоруссии
Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран
Варшава выступила против сил НАТО на Украине ради безопасности Польши
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил
«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому
«Стала как зомби»: на Самуи погибли две россиянки — при чем тут гуру Сита
Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта
Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости
Ситуация на Ближнем Востоке 5 марта: угроза ядерного взрыва, атаки
Россия предложила посредничество между Ираном и США
Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР
Финляндия готовится пустить ядерное оружие через свои границы
Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок
В России появится новый ГОСТ на распространенный продукт
Забыли, кто их сосед? Польша размечталась о ядерном оружии: чем ответит РФ
Песков сравнил речи Черчилля и Путина спустя 80 лет
Здание администрации в иранской провинции атаковали
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.