Россия «поставила мат» Японии в многолетнем споре за Курилы

Вопрос принадлежности Курильских островов в отношениях между Москвой и Токио окончательно закрыт Россией спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, к такому выводу пришел немецкий журналист Николас Бутылин в статье для Berliner Zeitung. Поводом для обострения дискуссии стали недавние заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат указала, что суверенитет России над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группой Хабомаи не подлежит сомнению. Эта позиция закреплена как итогами войны, так и Конституцией РФ. Захарова также подчеркнула, что российский суверенитет не может быть предметом для переговоров. Любые параллели с другими международными конфликтами она назвала некорректными.

Как отмечает Бутылин, позиция Москвы со временем ужесточилась. В 1960-х и 1990-х годах Россия шла на гуманитарные жесты, например, разрешала безвизовые поездки японцев на острова. В период с 2012 по 2019 год прошли саммиты на уровне лидеров Синдзо Абэ и Владимира Путина, однако они так и не привели к прорывным решениям.

Окончательным ударом по надеждам Токио на компромисс стали поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году. Они ввели прямой запрет на отчуждение территорий. По мнению журналиста, это лишило Японию какого-либо пространства для дальнейшего маневра в отсутствие подписанного мирного договора.

Ранее Захарова заявила, что отношения между Москвой и Токио достигли той стадии, когда возврат к прежнему уровню уже невозможен. По ее мнению, виной тому стали прежде всего недальновидные и неуклюжие действия японской стороны. Дипломат напомнила, что на прошлой неделе в Японии состоялись митинги, приуроченные к так называемому дню северных территорий.