«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей

Жители Республики Алтай смогут получать бонусные баллы за пешие прогулки на фоне ограничений на продажу алкоголя, заявил глава региона Андрей Турчак на форуме «Здоровое общество» в Москве. По его словам, «дураков в правительстве нет» — власти осознают, что люди должны понимать суть нововведений, передает РИА Новости.

В каждом районном центре создаются специальные маршруты для пеших прогулок. Жители получают браслеты-трекеры, проходят маршрут, фиксируют свою физическую активность. За это им начисляются бонусные баллы, которые потом можно использовать для покупки продуктов у наших местных сельхозпроизводителей, — отметил Турчак.

Глава региона подчеркнул, что ограничения на продажу алкоголя ввели из-за высокой смертности, в том числе от ДТП в состоянии опьянения и отравлений. По словам Турчака, ограничения должны сопровождаться альтернативой. Он привел в пример строительство дополнительных спортивных площадок или открытию магазинов здорового питания.

На Алтае с 1 марта начали действовать правила продажи алкоголя: в году будет 14 «сухих» дней, включая Новый год и День Победы, а торговлю в многоквартирных домах запретят или обяжут перенести точки. Также сократят время продажи: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — до 16:00, в субботу — до 14:00; ограничения не затронут общепит.