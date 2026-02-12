Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата

Отношения России и Японии уже достигли точки невозврата, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, это обусловлено в первую очередь «неуклюжими шагами» со стороны Токио, передает корреспондент NEWS.ru.

Неуклюжие шаги со стороны Токио привели к плачевным последствиям. Отношения РФ и Японии достигли точки невозврата, — констатировала дипломат.

Она напомнила, что на прошлой неделе в Японии прошли митинги по случаю дня северных территорий, к которым островное государство относит принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Кроме того, по словам Захаровой, в Токио продолжают звучать призывы усилить давление на Москву.

Ранее заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Кей Сато объявил о планах закрыть вопрос принадлежности «северных территорий», говоря про южную часть Курильских островов. По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой. Сато добавил, что отношения Японии и России «остаются в сложной ситуации».