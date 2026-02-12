Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:45

Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Отношения России и Японии уже достигли точки невозврата, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, это обусловлено в первую очередь «неуклюжими шагами» со стороны Токио, передает корреспондент NEWS.ru.

Неуклюжие шаги со стороны Токио привели к плачевным последствиям. Отношения РФ и Японии достигли точки невозврата, — констатировала дипломат.

Она напомнила, что на прошлой неделе в Японии прошли митинги по случаю дня северных территорий, к которым островное государство относит принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Кроме того, по словам Захаровой, в Токио продолжают звучать призывы усилить давление на Москву.

Ранее заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Кей Сато объявил о планах закрыть вопрос принадлежности «северных территорий», говоря про южную часть Курильских островов. По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой. Сато добавил, что отношения Японии и России «остаются в сложной ситуации».

Токио
Япония
Курильские острова
МИД РФ
Мария Захарова
южные Курилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Chanel зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.