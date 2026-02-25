Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 14:35

Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио

В Токио прошел первый испытательный полет летающего автомобиля SkyDrive

Летающий автомобиль компании SkyDrive SD-05 во время первого испытательного полета в Токио Летающий автомобиль компании SkyDrive SD-05 во время первого испытательного полета в Токио Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
В Токио состоялся первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного компанией SkyDrive, сообщили в пресс-службе разработчика. Аппарат SD-05 выполнил демонстрационный полет в пределах выставочного комплекса и прибрежной зоны.

В ходе сегодняшнего демонстрационного полета мы показали полет из ограниченного пространства внутри выставочного комплекса Tokyo Big Sight к морю. Безопасный взлет и посадка возможны на крышах зданий и узких вертипортах (площадках для взлета и посадки) в городских условиях, и даже в тех районах, где сложно построить большие взлетно-посадочные площадки, — говорится в сообщении.

Компания указала, что в дальнейшем вертипорты для таких аппаратов смогут размещать на крышах зданий, парковках крупных торговых центров и площадях перед железнодорожными вокзалами. Представители SkyDrive считают, что развитие инфраструктуры повысит интерес к городским авиаперевозкам.

Модель SD-05 благодаря габаритам способна выполнять посадку на площадках, недоступных для вертолетов. Генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукудзава заявил, что стоимость полета в перспективе может превысить тариф такси примерно в два раза, при этом время в пути сократится в четыре или пять раз.

Ранее сообщалось, что китайский производитель электрокаров XPeng начал производство летающих автомобилей в тестовом режиме. Транспорт собирается на предприятии в южной части КНР. Производством занимается подразделение компании XPeng Aeroht. По данным агентства, речь идет о заводе в Гуанчжоу. Его проектная производственная мощность составляет 10 тыс. съемных авиационных модулей в год.

