Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы

Россия готова принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы для участия в торжествах, заявил российский посол в Братиславе Сергей Андреев. Так он прокомментировал заявление политика о желании посетить Москву 9 мая, передает РИА Новости. Фицо также сообщал о планах принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии в июне.

Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — отметил Андреев.

Словацкий премьер также заявлял, что после завершения конфликта на Украине все западные страны «побегут делать бизнес» в Россию. По словам Фицо, ушедшим компаниям придется восстановить торговые и экономические отношения.