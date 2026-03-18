Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 07:58

Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия готова принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо на День Победы для участия в торжествах, заявил российский посол в Братиславе Сергей Андреев. Так он прокомментировал заявление политика о желании посетить Москву 9 мая, передает РИА Новости. Фицо также сообщал о планах принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии в июне.

Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — отметил Андреев.

Словацкий премьер также заявлял, что после завершения конфликта на Украине все западные страны «побегут делать бизнес» в Россию. По словам Фицо, ушедшим компаниям придется восстановить торговые и экономические отношения.

Европа
Словакия
Роберт Фицо
9 Мая
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.