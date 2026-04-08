Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева

Актриса Ирина Горбачева продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах, личной жизни и борьбе с лишним весом?

Чем известна Горбачева

Ирина Горбачева родилась 10 апреля 1988 года в Мариуполе. В 1997 году вместе с семьей переехала в Подмосковье. Она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и дебютировала в кино в 2008 году в фильме «Индиго».

На настоящий момент в фильмографии актрисы около 40 работ, включая ленты «Бедные родственники», «Дело чести», «Молодая гвардия», «Килиманджара», «Чики», «Бременские музыканты», «Алиса в Стране чудес», «Огниво», «Невероятные приключения Шурика» и другие.

В 2021 году Горбачева дебютировала в качестве певицы и выпустила клип на композицию «Дом».

Что известно о личной жизни Горбачевой

Ирина Горбачева с 2015 по 2018 год состояла в браке с актером Григорием Калининым.

Во второй раз Горбачева вышла замуж за участника группы Quest Pistols Антона Савлепова. Они поженились в Киеве в 2020 году и жили на две страны. В 2023 году стало известно о разводе пары.

«Повлияла ли политика на наши отношения? Конечно же, да, повлияла. Но это не краеугольная история, то есть не из-за этого мы разошлись. Вопрос поднялся бы в любом случае. Я думаю, мы бы не пришли к единому какому-то результату, потому что в целом все перевернулось», — объяснила она в шоу «Сама Меньшова».

В прошлом году артистка призналась, что у нее более двух лет не было отношений. По словам Горбачевой, сейчас она ищет партнера в приложениях для знакомств.

Как Горбачева относится к СВО

Ирина Горбачева после начала спецоперации не делала публичных заявлений. Народный артист РСФСР Никита Михалков утвержал, что она изначально не поддерживала проведение СВО.

«Вот есть Ира Горбачева, которая снималась у нас, играла кошку в „Бременских музыкантах“. Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. И я ей верю!» — отметил режиссер.

Горбачева в 2024 году дала интервью Мадонне Мур, в котором назвала себя участницей всех происходящих в России событий.

«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись. Я не хочу иметь отношения к привязке к дому по рождению», — заявила она.

Что Горбачева рассказала о борьбе с РПП

Ирина Горбачева рассказала в социальных сетях, что с декабря прошлого года ведет борьбу с лишним весом. По словам артистки, ей пришлось обратиться сразу к нескольким врачам.

«Обратилась к нутрициологу, гинекологу и эндокринологу. Я живу в состоянии менопаузы с 23 лет. Это другой метаболизм, вымывание кальция, остеопороз. А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 кг физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид», — поделилась она.

Актриса призналась, что принимает специальный препарат для контроля аппетита. По словам Горбачевой, расстройство пищевого поведения у нее сформировалось в детстве.

«Я из того поколения, где РПП — обычная история. Меня, как и многих, в детстве заставляли доедать. И со временем это оказалось не просто привычкой, а устойчивым сценарием в отношениях с едой <…>. Мне 38, и я только сейчас выстраиваю другие отношения с едой и своим телом... Бережно, с врачами, без насилия над собой», — заявила она.

Чем сейчас занимается Горбачева

Ирина Горбачева продолжает творческую деятельность. Она гастролирует со спектаклем «Почему я?» и снимается в кино. В 2026 году с актрисой ожидаются премьеры фильмов «900 километров до мечты» и «Как Иван в сказку попал».

В марте Горбачеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и участие в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».

