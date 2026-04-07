Ссора с Гузеевой, мнение о «Натальной карте»: как живет Василиса Володина

Астролог Василиса Володина прославилась благодаря шоу «Давай поженимся», но пять лет назад покинула программу. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Володина

Василиса Володина (настоящее имя — Елизавета Наумова) родилась 16 апреля 1974 года в Москве. После окончания школы поступила в столичный вуз на экономический факультет и параллельно обучалась в Московской академии астрологии. Получив два диплома, стала заниматься бизнес-астрологией.

«Мне интересно заниматься прогнозированием жизни предприятий… Да, мои услуги стоят недешево — порядка тысячи евро за несколько часов. Но консультация астролога, так же как, например, психоаналитика, не является чем-то необходимым, без нас никто не умрет», — делилась она.

В 2006 году астролог стала вести программу «Звездная ночь с Василисой Володиной», затем ее пригласили в шоу «Давай поженимся!», где она прогнозировала совместимость пар по знакам зодиака и звездным картам.

Василиса Володина Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Что известно о личной жизни Володиной

Василиса Володина состоит в браке с Сергеем Володиным. Со своим супругом она познакомилась, когда составила ему гороскоп по просьбе друга, и отметила для себя, что смогла бы выйти за него замуж.

«В течение нескольких лет мы встречались, потом жили гражданским браком. Не скрою, прошли период притирки. Бурлила в основном я, потому что в 20 с небольшим лет была девица дерзкая», — признавалась она.

В 2001 году у пары родилась дочь Виктория, в 2015 году — сын Вячеслав.

Что известно о ссоре Володиной и Гузеевой

Василиса Володина покинула проект «Давай поженимся!» в период пандемии коронавируса. По словам астролога, она просила руководство программы работать удаленно или уйти в отпуск, но получила отказ. Володина считает, что на позицию руководства повлияло мнение заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой.

Гузеева в интервью Лауре Джугелии призналась, что считает, что Володина, отказавшись сниматься в студии, поступила неправильно.

Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я ее любила, Василису. Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я рисковала в ковид? <…> Я вот все время думала: „Ты повела себя, как… Очень плохо по отношению к коллективу“. Когда она рожала, ее ждали же. <…> Ну это как шкуры были во время войны. Одни артисты ездили на поле поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ей же слова никто не сказал. Зачем она стала ходить и давать интервью?» — заявила актриса.

В ответ Володина заявила, что ей тоже есть что рассказать о бывшей коллеге, но отметила, что не будет это делать.

Чем сейчас занимается Володина

Василиса Володина в 51 год продолжает заниматься астрологией и дает консультации стоимостью в десятки тысяч рублей.

«Я готовлюсь к этим консультациям, и за час мы детально можем проговорить одну большую тему. Например, личную жизнь человека. Я могу сделать стоимость консультации 1 рубль, но тогда очередь будет 18 млн лет», — говорила она.

Также астролог ведет личный блог, где делится общими прогнозами для знаков зодиаков.

Володина называет себя «самым известным астрологом страны» и считает, что шоу «Натальная карта», где ведущая Олеся Иванченко делает прогнозы звездным участникам, не имеет никакого отношения к ее науке.

«Я в абсолютном восхищении от Олеси, она прекрасна, это абсолютно заслуженный успех. Какое это отношение имеет к астрологии — я не поняла. Ну, для того чтобы стать популярным, человеку нужно несколько качеств, и они все есть у Олеси — интеллект, внешность и активность. Она очень красивая, манкая, умная, правда умная. Хотя под пледом иронии это выглядит как такая шутливая девчонка. В ней куча энергии. Образ, который бьет в самое сердце», — сказала она в шоу Aleko In My Bag.

