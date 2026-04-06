Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 19:19

Франция, развод с Алехно, двое детей: как живет актриса Ирина Медведева

Ирина Медведева
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Ирина Медведева прославилась благодаря скетч-шоу «6 кадров». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.

Известность ей принесло скетч-шоу «6 кадров».

«Я помню, как „6 кадров“ стало набирать популярность, как я пришла в супермаркет и на меня все смотрели, как на мальчика из фильма „Один дома“. Тогда я поняла, что не могу класть в тележку что-то компрометирующее, надо продуктов получше набрать», — рассказывала артистка в интервью журналистке Светлане Баласанян.

Также Медведева снималась в лентах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Память осени», «Кощей. Начало», «Человек из ниоткуда» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен.

Ирина Медведева во время кастинга звезд мюзикла «Анна Каренина» в Московском театре оперетты, 2016 год

Что известно о личной жизни Медведевой, почему она уехала из РФ

Первым мужем Ирины Медведевой был исполнитель Руслан Алехно.

В 2018 году она узаконила отношения с французским бизнесменом Гийомом Буше и переехала жить к нему на родину. В браке родились сын Савелий и дочь Есения.

Несмотря на жизнь во Франции, Медведева отмечала, что считает своим домом Россию.

«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько лет во Франции, у меня там родились двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — заявила она в интервью Светлане Баласанян.

Что Медведева говорила о продолжении «6 кадров»

В 2024 году появилась новость о съемках продолжения скетч-шоу «6 кадров». Ирина Медведева в интервью Светлане Баласанян пояснила, что они не состоялись. Она также заявила, что если вопрос поднимется вновь, то она откажется от участия в проекте или заключит «жесткий контракт».

«Летом мы должны были снимать продолжение „6 кадров“, хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: „Завтра начинаем. А может, и не начнем“. В смысле не начнем?! В итоге съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт», — призналась актриса.

Чем сейчас занимается Медведева

Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Бармалей», «Волшебный горшочек», «Умная собачка Соня», «Не все коту Масленица», «Семейные тайны», «Прелести измены» и «Подарок».

В 2025 году вышли комедии «Елки-12» и «Тюльпаны» с ее участием.

актрисы
Культура
артистки
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране
TikTok в ОАЭ разослал тревожные предупреждения пользователям
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.