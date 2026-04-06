Франция, развод с Алехно, двое детей: как живет актриса Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева прославилась благодаря скетч-шоу «6 кадров». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.

Известность ей принесло скетч-шоу «6 кадров».

«Я помню, как „6 кадров“ стало набирать популярность, как я пришла в супермаркет и на меня все смотрели, как на мальчика из фильма „Один дома“. Тогда я поняла, что не могу класть в тележку что-то компрометирующее, надо продуктов получше набрать», — рассказывала артистка в интервью журналистке Светлане Баласанян.

Также Медведева снималась в лентах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Память осени», «Кощей. Начало», «Человек из ниоткуда» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен.

Ирина Медведева во время кастинга звезд мюзикла «Анна Каренина» в Московском театре оперетты, 2016 год Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Что известно о личной жизни Медведевой, почему она уехала из РФ

Первым мужем Ирины Медведевой был исполнитель Руслан Алехно.

В 2018 году она узаконила отношения с французским бизнесменом Гийомом Буше и переехала жить к нему на родину. В браке родились сын Савелий и дочь Есения.

Несмотря на жизнь во Франции, Медведева отмечала, что считает своим домом Россию.

«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько лет во Франции, у меня там родились двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — заявила она в интервью Светлане Баласанян.

Что Медведева говорила о продолжении «6 кадров»

В 2024 году появилась новость о съемках продолжения скетч-шоу «6 кадров». Ирина Медведева в интервью Светлане Баласанян пояснила, что они не состоялись. Она также заявила, что если вопрос поднимется вновь, то она откажется от участия в проекте или заключит «жесткий контракт».

Ирина Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Летом мы должны были снимать продолжение „6 кадров“, хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: „Завтра начинаем. А может, и не начнем“. В смысле не начнем?! В итоге съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт», — призналась актриса.

Чем сейчас занимается Медведева

Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Бармалей», «Волшебный горшочек», «Умная собачка Соня», «Не все коту Масленица», «Семейные тайны», «Прелести измены» и «Подарок».

В 2025 году вышли комедии «Елки-12» и «Тюльпаны» с ее участием.

