Франция, развод с Алехно, двое детей: как живет актриса Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева прославилась благодаря скетч-шоу «6 кадров». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?
Чем известна Медведева
Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.
Известность ей принесло скетч-шоу «6 кадров».
«Я помню, как „6 кадров“ стало набирать популярность, как я пришла в супермаркет и на меня все смотрели, как на мальчика из фильма „Один дома“. Тогда я поняла, что не могу класть в тележку что-то компрометирующее, надо продуктов получше набрать», — рассказывала артистка в интервью журналистке Светлане Баласанян.
Также Медведева снималась в лентах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Память осени», «Кощей. Начало», «Человек из ниоткуда» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.
Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен.
Что известно о личной жизни Медведевой, почему она уехала из РФ
Первым мужем Ирины Медведевой был исполнитель Руслан Алехно.
В 2018 году она узаконила отношения с французским бизнесменом Гийомом Буше и переехала жить к нему на родину. В браке родились сын Савелий и дочь Есения.
Несмотря на жизнь во Франции, Медведева отмечала, что считает своим домом Россию.
«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько лет во Франции, у меня там родились двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — заявила она в интервью Светлане Баласанян.
Что Медведева говорила о продолжении «6 кадров»
В 2024 году появилась новость о съемках продолжения скетч-шоу «6 кадров». Ирина Медведева в интервью Светлане Баласанян пояснила, что они не состоялись. Она также заявила, что если вопрос поднимется вновь, то она откажется от участия в проекте или заключит «жесткий контракт».
«Летом мы должны были снимать продолжение „6 кадров“, хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: „Завтра начинаем. А может, и не начнем“. В смысле не начнем?! В итоге съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт», — призналась актриса.
Чем сейчас занимается Медведева
Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Бармалей», «Волшебный горшочек», «Умная собачка Соня», «Не все коту Масленица», «Семейные тайны», «Прелести измены» и «Подарок».
В 2025 году вышли комедии «Елки-12» и «Тюльпаны» с ее участием.
