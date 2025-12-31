Новый год — 2026
Звезда «6 кадров» Медведева объяснила, почему уехала из России

Актриса Медведева заявила о возможном возвращении в Россию

Ирина Медведева Ирина Медведева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актриса и певица Ирина Медведева заявила, что изначально не собиралась оставаться жить во Франции после переезда к мужу. В интервью журналисту Светлане Баласанян она подчеркнула, что все еще считает Москву своим домом. По ее словам, в российской столице у нее сохранилась квартира.

Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько во Франции, у меня там родилось двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все, — пояснила Медведева.

Также она заявила, что ее супруг очень любит Россию. Семья даже планировала переехать обратно в РФ, но пока этого не получается сделать. Сначала переезду помешала пандемия коронавируса, а затем — антироссийские санкции Евросоюза.

Я очень люблю Россию, а знали бы вы, как Россию любит мой муж. Он-то вообще большая пропаганда среди своих друзей. Мы думали о переезде, но я не могу забрать у него все, основу, ответственность за семью, бизнес, и перевезти сюда. Тем более начался COVID, потом спецоперация, — уточнила артистка.

Ранее звезда «6 кадров» Сергей Дорогов заявил, что уехавшие из РФ после начала СВО артисты Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Назаров никому не нужны за границей. По его словам, их концерты за рубежом посещают только соотечественники. Также он отметил, что сам никогда не думал об эмиграции, поскольку является патриотом.

