«Бесплатный совет»: Трамп высказался о судьбе Европы Трамп: с Европой происходит много плохого из-за иммиграции и энергетики

Европе грозит уничтожение из-за миграционной и энергетической политики европейских стран, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, региону нужно быть осторожнее.

С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу, — сказал он.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экс-президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и едва не довел ситуацию до ядерной войны. Он также обвинил американского политика в позорном бегстве с выборов и наличии личных интересов на Украине.