02 декабря 2025 в 16:42

«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны

Джо Байден Джо Байден Фото: Official White House/Adam Schultz
Бывший президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и едва не довел ситуацию до ядерной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава парламента также обвинил американского экс-лидера в позорном бегстве с выборов и наличии личных интересов на Украине, передает РИА Новости.

Вы знаете позицию прежнего президента Соединенных Штатов Америки Байдена, который сбежал позорно с выборов, устроил коллапс в мире, чуть не довел до ядерной войны ситуацию, на Украине у него личные интересы семьи, — сказал Володин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отмене всех распоряжений, которые его предшественник Джо Байден подписал с помощью автоматического устройства. По утверждению американского лидера, бывший президент не был уполномочен применять данный аппарат, поэтому его решения признаны недействительными.

Кроме того, глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что американские граждане постепенно выходят из глубокого финансового кризиса, спровоцированного Байденом. По его словам, политика экс-лидера привела к резкому росту ипотечных выплат и увеличению стоимости жизни.

