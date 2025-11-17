Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 18:13

В США пожаловались на «финансовую яму» после Байдена

Хассетт: американцы не оправились от экономических потрясений Байдена

Джо Байден Джо Байден Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американцы продолжают выбираться из финансовой ямы, в которую их загнал бывший президент США Джо Байден, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в эфире канала CNBC. Он напомнил, что при экс-лидере в стране резко возросли ипотечные платежи и увеличилась стоимость потребительской корзины.

Люди все еще пытаются выбираться из той большой ямы, которую выкопала политика предыдущей администрации. Если посмотреть на типичный ипотечный платеж, он примерно удвоился. Если посмотреть на обычную корзину продуктов, она стоила около $400 (около 32 тыс. рублей. — NEWS.ru), когда [действующий] президент [Дональд] Трамп покидал свой пост в прошлый раз, и около $512 (около 41 тыс. рублей. — NEWS.ru) — к моменту его вступления в должность, — уточнил Хассетт.

Глава экономического совета также отметил, что при Трампе цены остаются практически неизменными. Он также заявил, что несправедливо приписывать республиканцам проблемы, которые оставили их предшественники.

Ранее Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в США при нем оказались ниже, чем при Байдене. Глава Белого дома отметил, что цены снижаются благодаря удешевлению топлива и энергии.

