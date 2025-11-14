Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 20:25

Трамп высказался об инфляции в США

Трамп: инфляция в США стала ниже, чем при Байдене

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость жизни и инфляция в стране ниже, чем при администрации его предшественника Джо Байдена. В своей сети Truth Social глава Белого дома отметил, что цены снижаются благодаря удешевлению топлива и энергии.

Стоимость товаров и инфляция были куда выше при администрации сонного Джо Байдена, чем сейчас. Фактически цены при администрации Трампа стремительно падают, чему значительно способствуют бензин и энергетика, — написал он.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в США продолжило снижаться в октябре 2025 года, сохраняя негативную тенденцию восьмой месяц подряд. Индекс ISM упал до 48,7 пункта, а индекс цен на сырье достиг минимального значения с начала года. Наиболее значительный спад зафиксировали в текстильной, швейной и мебельной отраслях.

До этого выяснилось, что острая нехватка запасов фиксируется в пунктах раздачи продуктов питания в США из-за приостановки финансирования в рамках шатдауна. По информации американских СМИ, перед пунктами помощи выстраиваются огромные очереди, многие люди приходят рано утром, чтобы успеть получить фрукты, овощи, хлеб и консервы.

