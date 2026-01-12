Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:07

Шесть украинских БПЛА сбили над российским регионом

Минобороны: шесть украинских БПЛА сбили над Ростовской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки осуществлялись в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.

Также стало известно, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, возмездие будет неотвратимым. Он призвал воронежцев при получении сигналов о начале атаки БПЛА быть максимально внимательными, держаться дальше от окон.

Ростовская область
БПЛА
Минобороны РФ
атаки
