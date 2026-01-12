Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 07:25

«Чертова дюжина» украинских БПЛА появилась ночью над Россией

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских БПЛА

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 13 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над республиками Крым и Адыгея, Курской областью, акваторией Черного моря, еще один сбили над Воронежской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей 10 января. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

атаки
Минобороны РФ
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Московского региона предупредили о 20-градусных морозах
Грузовик въехал в толпу протестующих против властей Ирана
В России могут признать иноагентами один тип блогеров
Минный «сюрприз» для ВСУ, разгром «Азова»: новости СВО к утру 12 января
Экс-глава австрийского МИД рассказала, каким мессенджером пользуется в РФ
В Финляндии осознали правдивость слов Путина об Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 января: инфографика
В Чехии намерены отправить в отставку оскандалившегося в Новый год спикера
«Чертова дюжина» украинских БПЛА появилась ночью над Россией
Жители поселка под Хабаровском остались без тепла в 40-градусный мороз
Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 января
Стало известно, что грозит за голосовое сообщение с оскорблениями
Трамп раскрыл, сколько США получат за счет ресурсов Украины
Юрист раскрыл, можно ли добиться снижения ставки по ипотечному кредиту
Расчеты «Бук-М3» парировали сложнейший удар ВСУ
Трамп считает, что НАТО ему обязано «жизнью»
Застали ВСУ врасплох и серьезно продвинулись: успехи ВС РФ к утру 12 января
«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине
Крупный приволжский город временно закрыл небо
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.