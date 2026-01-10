ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 60 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над территорией Московского региона (в их числе один, летевший на Москву) и два — над Белгородской областью. Еще по одному сбили над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять — сбили над Смоленской областью.