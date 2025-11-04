В экономике США уже восемь месяцев сохраняется тревожная тенденция

В экономике США уже восемь месяцев сохраняется тревожная тенденция Bloomberg: в октябре промышленное производство в США продолжило снижение

В октябре 2025 года промышленное производство в Соединенных Штатах продолжило снижаться, такая тенденция сохраняется уже восемь месяцев подряд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, причиной стали слабый потребительский спрос и общее ухудшение экономической конъюнктуры.

Производственный индекс ISM (Института управления поставками) снизился на 0,4 пункта, достигнув отметки 48,7 пункта. Поскольку значения ниже 50 пунктов свидетельствуют о сокращении деловой активности, текущий показатель подтверждает негативную тенденцию.

Особое внимание аналитиков привлек индекс цен на сырьевые товары, который упал на 3,9 пункта до 58 пунктов — это минимальное значение с начала 2025 года. Наиболее значительно спад проявился в текстильной, швейной и мебельной отраслях промышленности.

Ранее выяснилось, что острая нехватка запасов фиксируется в пунктах раздачи продуктов питания в США из-за приостановки финансирования в рамках шатдауна. По информации американских СМИ, перед пунктами помощи выстраиваются огромные очереди, многие люди приходят рано утром, чтобы успеть получить фрукты, овощи, хлеб и консервы.