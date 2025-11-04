Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:24

В экономике США уже восемь месяцев сохраняется тревожная тенденция

Bloomberg: в октябре промышленное производство в США продолжило снижение

Фото: Wu Changwei/XinHua/Global Look Press

В октябре 2025 года промышленное производство в Соединенных Штатах продолжило снижаться, такая тенденция сохраняется уже восемь месяцев подряд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, причиной стали слабый потребительский спрос и общее ухудшение экономической конъюнктуры.

Производственный индекс ISM (Института управления поставками) снизился на 0,4 пункта, достигнув отметки 48,7 пункта. Поскольку значения ниже 50 пунктов свидетельствуют о сокращении деловой активности, текущий показатель подтверждает негативную тенденцию.

Особое внимание аналитиков привлек индекс цен на сырьевые товары, который упал на 3,9 пункта до 58 пунктов — это минимальное значение с начала 2025 года. Наиболее значительно спад проявился в текстильной, швейной и мебельной отраслях промышленности.

Ранее выяснилось, что острая нехватка запасов фиксируется в пунктах раздачи продуктов питания в США из-за приостановки финансирования в рамках шатдауна. По информации американских СМИ, перед пунктами помощи выстраиваются огромные очереди, многие люди приходят рано утром, чтобы успеть получить фрукты, овощи, хлеб и консервы.

США
кризисы
экономика
производства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпидемиолог объяснил, как вакцины от коронавируса борются с онкологией
Подозреваемый в подрыве «СП» украинец объявил голодовку
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.