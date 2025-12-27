Карл III и принц Уильям собираются «очаровать» Трампа во время визита в США

Карл III и принц Уильям собираются «очаровать» Трампа во время визита в США Times: Карл III приедет в США в 2026 году впервые за почти 20 лет

Король Великобритании Карл III в 2026 году совершит визит в США, пишет Times. Это будет первый за почти 20 лет визит британского монарха в Соединенные Штаты.

Вместе с королем поедет принц Уэльский Уильям. В настоящее время по этому поводу ведутся активные переговоры. Планируется, что визит будет приурочен к 250-летию независимости США. Также он станет частью новой «кампании по очарованию» американского президента Дональда Трампа. Эта необходимость возникла на фоне тупиковой ситуации в переговорах о торговой сделке. Предполагается, что визит состоится в апреле.

В последний раз британский монарх посещал Соединенные Штаты в 2007 году. Тогда это была королева Елизавета II.

Ранее Карл III предпринял беспрецедентный шаг, решив публично рассказать о своем личном опыте борьбы с раком. Монарх присоединился к масштабной благотворительной кампании, которая носит название «Борись против рака». 77-летний король подчеркнул важность ранней диагностики и поделился деталями собственного диагноза.

До этого брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишился последних королевских титулов. Такое решение связано со скандалом вокруг его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Орден Подвязки исключил его из своего реестра. Также Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был исключен из Королевского Викторианского ордена.