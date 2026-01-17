Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 09:35

Цены на один вид деликатеса снизились в России до годового минимума

Цены на красную икру в России опустились до минимума за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость красной икры в России в декабре опустилась до 9,3 тыс. рублей за килограмм, передает РИА Новости. Соответствующий показатель стал минимальным за период с конца 2024 года.

В материале сказано, что красная икра обходилась покупателям в среднем по стране в 9314 рублей против 9365 рублей месяцем ранее. Последний раз стоимость деликатеса была ниже в декабре 2024 года — 9240 рублей.

Также доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина рассказала, что стеклянная тара наиболее предпочтительна для покупки красной икры. По ее мнению, стекло считается самым надежным и безопасным материалом для упаковки этого продукта. Оно позволяет рассмотреть содержимое — икринки должны быть целыми, однородными по размеру и цвету, без вмятин и сгустков крови.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красную икру можно хранить в холодильнике год без потери в качестве. При этом банка должна быть закрыта, добавил он.

