Капустный заливной пирог с тестом на кефире — самый быстрый рецепт

Праздники с их чудесным запасом салатов в холодильнике закончились, а голодные родственники остались. Остается только готовить блюда, на которые требуется мало времени и которые можно есть целый день. Например, пирог с капустой и наливным тестом на кефире.

Ингредиенты для начинки:

капуста — 300 г;

сливочное масло — 50 г;

куриные яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 200 г;

соль, перец — по вкусу.

Ингредиенты для теста:

мука — 200 г;

кефир — 1,5 ст.;

подсолнечное масло — 50 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

соль, сода и сахар — по 1 ч. л.

Капусту натереть на специальной терке, лук нарезать полукольцами. Разогреть в сотейнике сливочное масло и пассеровать овощи, пока они не станут мягкими. Посолить и поперчить, добавить вареные вкрутую яйца, пропущенные через яйцерезку.

Заводим тесто: соединяем все ингредиенты и взбиваем миксером. Соду не гасить — с этой задачей прекрасно справится кефир. Выливаем ½ часть теста в большую сковороду или на глубокий противень, ложкой выкладываем и разравниваем начинку. Сверху заливаем остатками теста. Запекаем в разогретом духовом шкафу до готовности — обычно приготовления такого пирога занимает чуть больше получаса.