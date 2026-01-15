Капустный заливной пирог с тестом на кефире — самый быстрый рецепт

Праздники с их чудесным запасом салатов в холодильнике закончились, а голодные родственники остались. Остается только готовить блюда, на которые требуется мало времени и которые можно есть целый день. Например, пирог с капустой и наливным тестом на кефире.
Ингредиенты для начинки:
- капуста — 300 г;
- сливочное масло — 50 г;
- куриные яйца — 2 шт.;
- репчатый лук — 200 г;
- соль, перец — по вкусу.
Ингредиенты для теста:
- мука — 200 г;
- кефир — 1,5 ст.;
- подсолнечное масло — 50 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- соль, сода и сахар — по 1 ч. л.
Капусту натереть на специальной терке, лук нарезать полукольцами. Разогреть в сотейнике сливочное масло и пассеровать овощи, пока они не станут мягкими. Посолить и поперчить, добавить вареные вкрутую яйца, пропущенные через яйцерезку.
Заводим тесто: соединяем все ингредиенты и взбиваем миксером. Соду не гасить — с этой задачей прекрасно справится кефир. Выливаем ½ часть теста в большую сковороду или на глубокий противень, ложкой выкладываем и разравниваем начинку. Сверху заливаем остатками теста. Запекаем в разогретом духовом шкафу до готовности — обычно приготовления такого пирога занимает чуть больше получаса.