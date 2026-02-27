Капусту покупаю килограммами. Это блюдо в пост хочется готовить снова и снова. Про мясо и не вспомните

Беру капусту, лук и манку — и готовлю постную запеканку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда в пост. Его необычность в том, что без яиц и молока получается плотная, сочная основа, а специи и зелень добавляют яркий вкус. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, слегка карамелизованная по краям капуста с ароматным луком и нежная, рассыпчатая серединка. Блюдо сытное, ароматное и совсем не постное по ощущениям.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 крупная луковица, 2 ст. ложки манки, 3 ст. ложки растительного масла, соль, перец, зелень (укроп, петрушка). Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой до мягкости (10–15 минут). Снимите с огня, добавьте манку и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Утрамбуйте массу в сковороде, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 10 минут. Переверните запеканку с помощью тарелки и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут.

