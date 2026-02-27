Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:00

Капусту покупаю килограммами. Это блюдо в пост хочется готовить снова и снова. Про мясо и не вспомните

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, лук и манку — и готовлю постную запеканку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда в пост. Его необычность в том, что без яиц и молока получается плотная, сочная основа, а специи и зелень добавляют яркий вкус. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, слегка карамелизованная по краям капуста с ароматным луком и нежная, рассыпчатая серединка. Блюдо сытное, ароматное и совсем не постное по ощущениям.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 крупная луковица, 2 ст. ложки манки, 3 ст. ложки растительного масла, соль, перец, зелень (укроп, петрушка). Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой до мягкости (10–15 минут). Снимите с огня, добавьте манку и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Утрамбуйте массу в сковороде, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 10 минут. Переверните запеканку с помощью тарелки и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат с печенью трески: вкусно и полезно на каждый день
Семья и жизнь
Салат с печенью трески: вкусно и полезно на каждый день
Рецепт тушеной говяжьей печени: быстро и аппетитно
Семья и жизнь
Рецепт тушеной говяжьей печени: быстро и аппетитно
Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост
Общество
Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост
Ленивое хачапури, которое всегда удается: просто, быстро, сытно! Никакой возни с тестом, просто смешала и обжарила
Общество
Ленивое хачапури, которое всегда удается: просто, быстро, сытно! Никакой возни с тестом, просто смешала и обжарила
Как быстро разморозить тесто — простые способы, чтобы печь сразу без ожидания
Общество
Как быстро разморозить тесто — простые способы, чтобы печь сразу без ожидания
рецепты
капуста
кулинария
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил «Трансформатору» свободно пользоваться интернетом
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
Над сожительницей подозреваемого в похищении девочки нависла угроза ареста
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.