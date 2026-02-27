Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:00

Как быстро разморозить тесто — простые способы, чтобы печь сразу без ожидания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замороженное тесто — настоящая находка для любителей домашней выпечки, но стандартная разморозка часто занимает 8–12 часов. Когда гости уже на пороге или семья ждет ужин, такое ожидание неудобно. К счастью, есть несколько проверенных способов ускорить процесс и использовать тесто почти сразу.

Самый простой метод — оставить упаковку при комнатной температуре на 4–5 часов, накрыв полотенцем, чтобы защитить поверхность. Быстрее работает способ с тёплой водой: герметично упакованное тесто кладут в воду 30–40° на 1,5–2 часа. Можно использовать водяную баню, микроволновку с режимом разморозки или духовку при 60–70°, контролируя процесс. Для разных видов теста подходят разные методы: слоёное лучше медленно, дрожжевое и пицца терпят ускорение. Главное — не замораживать повторно, чтобы сохранить качество выпечки.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

кулинария
советы
еда
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
