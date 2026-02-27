Гуф ответил на приговор суда по делу о драке

Зимняя Олимпиада — 2026
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) Рэпер Гуф (Алексей Долматов) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) пришел в недоумение от решения суда по делу о драке, сообщает Telegram-канал «Алена, Блин!». Артист заявил, что урегулировал конфликт с потерпевшим, однако суд все же вынес ему приговор.

Ни он, ни мы не понимаем, как могло быть вынесено такое решение, — заявил Долматов.

Ранее Наро-Фоминский суд признал рэпера виновным по делу о драке и назначил ему один год лишения свободы условно. Суд рассмотрел эпизод, который произошел в октябре 2024 года в банном комплексе в деревне Малые Горки. По версии следствия, Долматов вместе со знакомым избил брата администратора комплекса. После конфликта участники драки забрали у потерпевшего мобильный телефон.

Суд отказался прекращать уголовное дело в отношении Долматова, несмотря на примирение сторон. Потерпевший простил музыканта, а Гуф в свою очередь раскаялся в содеянном, признавшись, что был не в себе.

Гуф не признавал вину в грабеже и заявлял, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела — Геворк Саруханян — также отверг предъявленные обвинения. Согласно версии следствия, Долматов во время ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу, в то время как Саруханян удерживал его руки, не давая возможности защититься.

