Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже

Алексей Долматов (Guf), (справа), подозреваемый в грабеже во время избрания ему меры пресечения, в Наро-Фоминском городском суде в Московской области

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) не признал вину по делу о грабеже, передает РЕН ТВ. Музыкант добавил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела также не согласился с обвинениями.

С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал, — сказал Гуф.

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года в банном комплексе в деревне Малые Горки произошел конфликт, в ходе которого рэпер и его друг Геворк Саруханян похитили у одного из присутствующих смартфон iPhone. Согласно материалам дела, Долматов в ходе ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу, в то время как Саруханян удерживал его руки, не давая возможности защититься.

Ранее продюсер Антон Пронин рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки. Рэпер заявил, что доход от продаж альбома будет и дальше поступать Антону Пронину.