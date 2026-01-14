Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:56

Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже

Гуф не признал вину по делу о грабеже

Алексей Долматов (Guf), (справа), подозреваемый в грабеже во время избрания ему меры пресечения, в Наро-Фоминском городском суде в Московской области Алексей Долматов (Guf), (справа), подозреваемый в грабеже во время избрания ему меры пресечения, в Наро-Фоминском городском суде в Московской области Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) не признал вину по делу о грабеже, передает РЕН ТВ. Музыкант добавил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела также не согласился с обвинениями.

С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал, — сказал Гуф.

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года в банном комплексе в деревне Малые Горки произошел конфликт, в ходе которого рэпер и его друг Геворк Саруханян похитили у одного из присутствующих смартфон iPhone. Согласно материалам дела, Долматов в ходе ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу, в то время как Саруханян удерживал его руки, не давая возможности защититься.

Ранее продюсер Антон Пронин рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки. Рэпер заявил, что доход от продаж альбома будет и дальше поступать Антону Пронину.

Гуф
рэперы
суды
грабежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.