26 февраля 2026 в 12:02

Потерпевший по «банному» делу Гуфа принял неожиданное решение

Потерпевший по делу Гуфа об избиении попросил суд о прекращении расследования

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Потерпевший по делу рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) попросил суд о прекращении расследования, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его информации, стороны сумели примириться, а сам артист возместил ущерб банному комплексу, где он устроил дебош. Сам Гуф извинился и признался, что был не в себе.

Потерпевшим по делу проходит сотрудник банного комплекса, расположенного в подмосковных Горках. По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов избил его, у пострадавшего также отняли телефон.

Ранее Гуф не признал свою вину в деле о грабеже. Он заявил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела — Геворк Саруханян — также отверг предъявленные обвинения. Согласно версии следствия, Долматов во время ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу, в то время как Саруханян удерживал его руки, не давая возможности защититься.

Продюсер Антон Пронин до этого рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки.

