26 февраля 2026 в 13:14

Россиянин зарезал бывшую девушку и сбежал из страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет заочно арестовал подозреваемого в убийстве девушки на Ореховом проезде в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, преступление было совершено вечером 21 февраля. После этого мужчина покинул Россию.

Бывший молодой человек нанес потерпевшей множественные ножевые ранения в подъезде жилого дома. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось — от полученных травм девушка скончалась. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя деревни Мокрое по подозрению в убийстве своей сестры. По предварительной информации, во время ссоры мужчина взял нож и нанес родственнице удары в область шеи и спины.

До этого подросток зарезал спящую мать в Няндоме Архангельской области. После этого 17-летний юноша спрятал тело 51-летней женщины в погребе, а сам скрылся. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Москва
следователи
криминал
убийства
