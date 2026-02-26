Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:05

Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией

Песков: США связывают вопросы экономики с урегулированием конфликта на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вашингтон продолжает связывать вопросы экономического взаимодействия с Москвой с урегулированием конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сам факт экономических контактов вовсе не свидетельствует о том, что американская сторона разделила переговорные треки.

По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два трека, — пояснил он.

Ранее Песков заявил, что встреча на высшем уровне призвана стать финальной точкой в процессе мирного урегулирования на Украине. По его словам, пока все стороны продолжают работу над подготовкой.

До этого представитель Кремля подчеркнул, что определение стадии, в которой находятся переговоры по урегулированию конфликта, в настоящий момент было бы ошибкой. Также он предостерег от каких-либо прогнозов на этот счет.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах. По его словам, данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.

Дмитрий Песков
Россия
Кремль
переговоры
экономика
Украина
