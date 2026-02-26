Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией Песков: США связывают вопросы экономики с урегулированием конфликта на Украине

Вашингтон продолжает связывать вопросы экономического взаимодействия с Москвой с урегулированием конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сам факт экономических контактов вовсе не свидетельствует о том, что американская сторона разделила переговорные треки.

По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два трека, — пояснил он.

Ранее Песков заявил, что встреча на высшем уровне призвана стать финальной точкой в процессе мирного урегулирования на Украине. По его словам, пока все стороны продолжают работу над подготовкой.

До этого представитель Кремля подчеркнул, что определение стадии, в которой находятся переговоры по урегулированию конфликта, в настоящий момент было бы ошибкой. Также он предостерег от каких-либо прогнозов на этот счет.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах. По его словам, данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.