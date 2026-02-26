Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах Песков заявил, что ядерную риторику нельзя игнорировать на переговорах

Ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, пресс-секретарь российского лидера добавил, что данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.

Безусловно, это [ядерная риторика] фактор, от которого абстрагироваться [в ходе переговоров по Украине] нельзя, — сообщил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров связал активизацию ядерной риторики с неудачами западных стран. По его мнению, им, вероятно, обидно, что у них ничего не получается. Заявление дипломата прозвучало на фоне подготовки к переговорам по Украине.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство в случае размещения ядерного оружия на Украине. Парламентарий призвал Соединенное Королевство задуматься о собственных гражданах, поскольку королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что Лондон и Париж стремятся выдать возможную передачу ядерного оружия Украине за результат ее самостоятельных разработок. В ведомстве подчеркнули, что такие действия несут риски нарушения международного права и подрыва глобального режима нераспространения.