Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:47

Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах

Песков заявил, что ядерную риторику нельзя игнорировать на переговорах

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, пресс-секретарь российского лидера добавил, что данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.

Безусловно, это [ядерная риторика] фактор, от которого абстрагироваться [в ходе переговоров по Украине] нельзя, — сообщил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров связал активизацию ядерной риторики с неудачами западных стран. По его мнению, им, вероятно, обидно, что у них ничего не получается. Заявление дипломата прозвучало на фоне подготовки к переговорам по Украине.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство в случае размещения ядерного оружия на Украине. Парламентарий призвал Соединенное Королевство задуматься о собственных гражданах, поскольку королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что Лондон и Париж стремятся выдать возможную передачу ядерного оружия Украине за результат ее самостоятельных разработок. В ведомстве подчеркнули, что такие действия несут риски нарушения международного права и подрыва глобального режима нераспространения.

Дмитрий Песков
переговоры
ядерное оружие
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.