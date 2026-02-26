Ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, пресс-секретарь российского лидера добавил, что данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.
Безусловно, это [ядерная риторика] фактор, от которого абстрагироваться [в ходе переговоров по Украине] нельзя, — сообщил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров связал активизацию ядерной риторики с неудачами западных стран. По его мнению, им, вероятно, обидно, что у них ничего не получается. Заявление дипломата прозвучало на фоне подготовки к переговорам по Украине.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство в случае размещения ядерного оружия на Украине. Парламентарий призвал Соединенное Королевство задуматься о собственных гражданах, поскольку королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.
До этого в Службе внешней разведки России заявили, что Лондон и Париж стремятся выдать возможную передачу ядерного оружия Украине за результат ее самостоятельных разработок. В ведомстве подчеркнули, что такие действия несут риски нарушения международного права и подрыва глобального режима нераспространения.