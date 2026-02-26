Начинающим садоводам назвали лучшее время для посадки рассады Садовод Туманов: начинающим дачникам лучше сажать рассаду в апреле

Начинающим дачникам рекомендуется сажать рассаду в апреле, заявил «Радио 1» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Он отметил, что в конце февраля этим занимаются исключительно подготовленные и опытные люди.

Конец февраля — это ранняя посадка. Сажают в это время люди подготовленные, у них должна быть специальная подсветка. Если вы совсем начинающий, то рано заниматься посевной. Начните с ранних сортов в апреле, — посоветовал Туманов.

Он порекомендовал в этом вопросе ориентироваться не на народный календарь, а на погоду за окном и особенности конкретного сорта. Эксперт предостерег от посадки рыночного чеснока — впоследствии он может испортить весь будущий урожай. Садовод также предупредил, что китайские сорта из магазинов не адаптированы к российским условиям.

Ранее Туманов заявил, что микроклимат в квартире не всегда подходит для выращивания рассады. Эксперт подчеркнул, что благоприятным местом для растений все еще остается оранжерея, где можно регулировать температуру.