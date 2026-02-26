Министр обороны Украины Михаил Федоров не скрывает «людоедские цели» Киева, обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила слова украинского чиновника о том, что каждый день конфликта должен быть «угрозой существованию России», передает корреспондент NEWS.ru.

Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров на голубом глазу выложил истинную людоедскую цель киевского режима. Он сказал так: «Каждый день войны должен становиться угрозой самому существованию России», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что чем тяжелее положение украинских войск, тем чаще они атакуют гражданских лиц. Дипломат подчеркнула, что масштабы нарушений со стороны ВСУ ужасают, и это подтверждается данными ведомства о преступлениях Киева в 2025 году.

Кроме того, представитель МИД указала, что убийства мирных жителей, включая стариков и детей, стали для властей Украины привычным делом. Захарова подчеркнула, что собрано множество подтверждений этому.