26 февраля 2026 в 16:57

Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа

Спасителем выпавшего из окна малыша в Петербурге оказался механик

Одним из случайных прохожих, спасших выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, оказался 57-летний механик по имени Сергей, сообщает KP.RU. Как рассказал сам мужчина, он проходил мимо дома на Богатырском проспекте, когда услышал крики женщин. Подняв голову, он увидел, что полуторагодовалый малыш уже стоит на карнизе.

Я понял, что ребенка надо как-то ловить. Руками с такой высоты не выйдет, простынь — порвется, — вспоминает мужчина.

Тогда Сергею пришла в голову идея растянуть длинный плащ, в который была одета одна из очевидиц события. Мужчина скоординировал действия людей, расставив их по нужным для правильного натяжения плаща позициям. Ребенок упал прямо в плащ, однако из-за большой высоты все же ударился о снег. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, ребенок был дома без присмотра и сумел самостоятельно открыть окно. После этого он не удержался и выпал. Прокуратура проводит проверка.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже отметила, что спасителей малыша наградят премией имени Тиграна Кеосаяна. Она вручается людям, совершившим героические поступки. Сумма награждения составляет 1 млн рублей.

