МИД России напомнил о Второй мировой из-за планов Запада дать Киеву ЯО Захарова провела параллель между Второй мировой и планами Запада дать ЯО Киеву

Намерения Франции и Великобритании дать Украине ядерное оружие напоминают события Второй мировой войны, отметила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что нечто подобное прорабатывали Вашингтон и Лондон под конец ВМВ для потенциального нападения на СССР, передает корреспондент NEWS.ru.

Тогда обсуждались варианты нанесения ударов, я хочу подчеркнуть, ядерным оружием по советской территории. Информация о планах передачи ядерного оружия режиму [президента Владимира] Зеленского поступает из западных стран и сегодня... Посмотрите, вот эта самая болезненная идеология корнями уходит в историю непосредственно 80-летней давности, — подчеркнула дипломат.

Ранее она заявила, что Париж и Лондон используют ядерную тематику для заигрывания с Киевом. Дипломат отметила, что две европейские страны перешли с Украиной на практический уровень манипуляций в этом вопросе.

Также Захарова отметила, что Лондон и Париж втайне готовят передачу Украине компонентов, оборудования и технологий для создания ядерного оружия. По словам дипломата, правительства двух стран стремятся сделать так, чтобы появление такой бомбы у Киева выглядело как итог его собственных разработок.