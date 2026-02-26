Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:27

Стали известны итоги переговоров Ирана и США по атому

IRIB: Иран и США могли согласиться на предложения друг друга по атому

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран и Соединенные Штаты могли согласиться на предложения сторон по ядерному досье республики в ходе переговоров в Женеве, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана. Такие выводы журналисты сделали на основании заявления оманской стороны.

На основании заявления оманской стороны, обе стороны дали зеленый свет предложениям друга друга — это моя собственная интерпретация (этого заявления), — говорится в публикации.

Тегеран и Вашингтон приступили к третьему раунду переговоров в Женеве в этот четверг, 26 февраля. Ключевой темой встречи стало иранское ядерное досье. В делегацию Ирана вошли министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, замминистра по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, заместитель министра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади.

При этом, по данным газеты Politico, США обсуждают сценарии силового воздействия на Тегеран, включая физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Таким образом Вашингтон намерен «обезглавить» страну.

