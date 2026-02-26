Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии Путин заявил о равных правах россиян и белорусов в Союзном государстве

Граждане России и Белоруссии пользуются равными правами в обеих странах, заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что гражданам двух стран гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, — сказал российский лидер.

Он сообщил о предоставлении права участия в выборах на местном уровне. Президент также отметил равный и беспрепятственный доступ к государственным и медицинским услугам для россиян и белорусов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что Москве и Минску жизненно необходимо поддерживать и развивать союзнические отношения. Глава РБ подчеркнул важность этого вопроса в контексте напряженной геополитической обстановки.

До этого Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым отметил, что ничто не сможет разорвать связи между Минском и Москвой. По словам главы республики, сложившиеся обстоятельства связали страны воедино на долгие десятилетия и века.