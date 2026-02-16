Лукашенко заявил, что ни одна сила не сможет оторвать Белоруссию от России

Лукашенко заявил, что ни одна сила не сможет оторвать Белоруссию от России Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и РФ друг от друга

Нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. По его словам, которые приводит агентство БелТА, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века.

Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси, — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву. В частности, белорусские ресурсы и рынок находятся на российской территории, объяснил он. Президент уточнил, что у сторон полное единство в экономической и политической сферах.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года. Во время совещания по развитию ВПК он указал на необходимость дальнейшего укрепления обороны страны.