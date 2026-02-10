Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:47

Лукашенко поручил наладить в Белоруссии производство ходовых боеприпасов

Лукашенко: Белоруссия должна производить свои ходовые боеприпасы к концу года

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства во время совещания по развитию ВПК указал на необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны, передает агентство БелТА.

В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал неплохими первые результаты проверки армии республики. При этом он заявил, что окончательные итоги подведут позже. Внезапную проверку армии по поручению президента начали 16 января с 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Витебской области, она будет проходить до весны.

До этого государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика на фоне милитаризации стран Запада делает акцент на стратегическом сдерживании. Он отметил, что власти страны размещают на своей территории средства сдерживания, включая тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник».

Белоруссия
Александр Лукашенко
боеприпасы
производители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Подрядчик Минобороны ждет от Тимура Иванова 405 млн рублей
Раскрыт гигантский объем порно в компьютере убийцы мальчика Паши
Лукашенко поручил наладить в Белоруссии производство ходовых боеприпасов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.