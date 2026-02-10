Лукашенко поручил наладить в Белоруссии производство ходовых боеприпасов Лукашенко: Белоруссия должна производить свои ходовые боеприпасы к концу года

Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства во время совещания по развитию ВПК указал на необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны, передает агентство БелТА.

В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал неплохими первые результаты проверки армии республики. При этом он заявил, что окончательные итоги подведут позже. Внезапную проверку армии по поручению президента начали 16 января с 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Витебской области, она будет проходить до весны.

До этого государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика на фоне милитаризации стран Запада делает акцент на стратегическом сдерживании. Он отметил, что власти страны размещают на своей территории средства сдерживания, включая тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник».