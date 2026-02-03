Лукашенко раскрыл первые результаты проверки армии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неплохими первые результаты проверки армии республики, сообщает БелТА. При этом он заявил, что окончательные итоги подведут позже.

Вроде неплохо, — отметил Лукашенко.

Внезапную проверку армии по поручению президента начали 16 января с 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Витебской области. По словам Лукашенко, проверка в вооруженных силах республики будет проходить до весны.

Ранее Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. По данным журналистов, он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами. Лукашенко интересовали условия размещения и быт военнослужащих в сложных погодных условиях, а также применение опыта современных конфликтов в специфической лесисто-болотистой местности Белоруссии.

До этого Вольфович заявил, что Белоруссия на фоне милитаризации стран Запада делает акцент на стратегическом сдерживании. По его словам, власти страны размещают на своей территории средства сдерживания, включая тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник».