28 января 2026 в 16:19

«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада

Вольфович: Минск на фоне милитаризации Запада делает ставку на сдерживание

Александр Вольфович Александр Вольфович Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Белоруссия на фоне милитаризации стран Запада делает акцент на стратегическом сдерживании, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, которые приводит агентство БелТА, власти страны размещают на своей территории средства сдерживания, включая тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник».

Беларусь делает ставку на вопросы стратегического сдерживания и размещения оружия на своей территории — оружия сдерживания. Это и тактическое ядерное оружие, и оперативно-тактический комплекс малой дальности «Орешник», и другие средства, которые направлены прежде всего на недопущение агрессии, — сказал он.

Госсекретарь Совбеза также раскритиковал западноевропейские страны, обвинив их в стремлении к доминированию и оправдании собственных милитаристских планов мнимыми угрозами со стороны России и Белоруссии. Он назвал это «полным абсурдом».

Ранее Вольфович отметил, что заявления Запада об отсутствии комплекса «Орешник» в Белоруссии говорит о высоком уровне маскировки в республике. Он также положительно оценил отсутствие данных у оппонентов о передовой российской ракете.

