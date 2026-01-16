Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 21:22

В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»

В Белоруссии объяснили невидимость «Орешника» высоким уровнем маскировки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заявления Запада об отсутствии комплекса «Орешник» в Белоруссии говорит о высоком уровне маскировки в республике, заявил секретарь совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью каналу «Первый информационный». Он также положительно оценил отсутствие данных у оппонентов о передовой российской ракете.

Дай Бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай Бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел. Ну, а то, что наши оппоненты за рубежом говорят о том, что «Орешника» нет, ну это хорошо, наверное. Вопросы связаны с оперативной маскировкой, — подчеркнул Вольфович.

Он также напомнил что «Орешник» размещен на территории Белоруссии исключительно для ее защиты. По словам Вольфовича, республика остается миролюбивой страной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа нуждается в вооружении, способном конкурировать с ракетным комплексом «Орешник». По его мнению, это оружие необходимо для обеспечения надежной обороны Евросоюза. Макрон также добавил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд.

ракета «Орешник»
Белоруссия
Запад
маскировка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Синоптик рассказал, ослабнут ли морозы в Петербурге к Крещению
Стас «Ай, как просто!» захотел «запастить» ипотеками ради спасения семьи
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.