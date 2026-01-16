В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»

Заявления Запада об отсутствии комплекса «Орешник» в Белоруссии говорит о высоком уровне маскировки в республике, заявил секретарь совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью каналу «Первый информационный». Он также положительно оценил отсутствие данных у оппонентов о передовой российской ракете.

Дай Бог, чтобы мы никому этот «Орешник» не показали, и дай Бог, чтобы этот «Орешник» никто не увидел. Ну, а то, что наши оппоненты за рубежом говорят о том, что «Орешника» нет, ну это хорошо, наверное. Вопросы связаны с оперативной маскировкой, — подчеркнул Вольфович.

Он также напомнил что «Орешник» размещен на территории Белоруссии исключительно для ее защиты. По словам Вольфовича, республика остается миролюбивой страной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа нуждается в вооружении, способном конкурировать с ракетным комплексом «Орешник». По его мнению, это оружие необходимо для обеспечения надежной обороны Евросоюза. Макрон также добавил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд.