15 января 2026 в 16:31

«Мы должны»: Макрон обратился к ЕС с громким заявлением об «Орешнике»

Макрон призвал Европу создать аналогичное «Орешнику» оружие

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Европа должна получить вооружение, сопоставимое с российским комплексом с гиперзвуковой ракетой «Орешник», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что ЕС необходимо оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности. Выступление главы республики перед военнослужащими на авиабазе Истр транслировалось в соцсети Х.

Мы должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе, — подчеркнул он.

Макрон также добавил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Он напомнил, что такая задача ставилась к 2030 году.

Ранее удар ракеты «Орешник» по Украине вызвал активное обсуждение среди читателей немецких СМИ. Пользователи отметили, что эта атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы Запада в западной части Украины.

Американский политолог Гилберт Доктороу между тем заявил, что паническая реакция Киева на ракетный удар «Орешником» усилила его эффект и сыграла на руку России. Он отметил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сам распространил этот сигнал в Европе.

Эммануэль Макрон
Евросоюз
ракета «Орешник»
оружие
Франция
