Европа должна получить вооружение, сопоставимое с российским комплексом с гиперзвуковой ракетой «Орешник», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что ЕС необходимо оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности. Выступление главы республики перед военнослужащими на авиабазе Истр транслировалось в соцсети Х.
Мы должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе, — подчеркнул он.
Макрон также добавил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Он напомнил, что такая задача ставилась к 2030 году.
Ранее удар ракеты «Орешник» по Украине вызвал активное обсуждение среди читателей немецких СМИ. Пользователи отметили, что эта атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы Запада в западной части Украины.
Американский политолог Гилберт Доктороу между тем заявил, что паническая реакция Киева на ракетный удар «Орешником» усилила его эффект и сыграла на руку России. Он отметил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сам распространил этот сигнал в Европе.