14 января 2026 в 09:08

«Поработал на благо русских»: в США пристыдили Киев после удара «Орешника»

Политолог Доктороу: паника Киева после удара «Орешника» помогла России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Паническая реакция Киева на ракетный удар «Орешником» усилила его эффект, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube-канале историка Гленна Дизена. Он отметил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сам распространил этот сигнал в Европе.

Он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Украинцы не слишком продумывают свои заявления, — отметил эксперт.

По словам Доктороу, глава МИД пытался донести до стран ЕС, что «нужно быть начеку». Сибига хотел убедить, что это происходит у границы Евросоюза и «русские атакуют гиперзвуковой ракетой», подчеркнул он.

Политолог добавил, что такие слова лишь испугали европейцев и усилили внимание к удару. Он считает, что глава украинского МИД показал низкий уровень профессионализма.

Ранее удар ракеты «Орешник» по Украине вызвал активное обсуждение среди читателей немецких СМИ. Пользователи отметили, что эта атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы Запада в западной части Украины.

