Лукашенко заслушал доклад о ходе масштабной проверки армии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики, сообщает БелТА. По данным агентства, он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.

Лукашенко интересовали условия размещения и быт военнослужащих в сложных погодных условиях, а также применение опыта современных конфликтов в специфической лесисто-болотистой местности Белоруссии. По итогам проверки будет проведен детальный анализ для устранения недостатков и совершенствования армии.

Когда закончится проверка, несомненно, будет проведен детальный анализ тех проблемных вопросов и недостатков, которые будут вскрыты в ходе проверки. Все это будет доложено главнокомандующему, — сказал Вольфович.

Госсекретарь пояснил, что результаты лягут в основу работы по улучшению подготовки личного состава и всей структуры вооруженных сил. Министр обороны республики Виктор Хренин ранее уточнил, что параллельно проходит и плановая проверка по линии Минобороны и Генштаба.

Ранее Вольфович заявил, что Белоруссия на фоне милитаризации стран Запада делает акцент на стратегическом сдерживании. По его словам, власти страны размещают на своей территории средства сдерживания, включая тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник».