Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева

Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева

В день объявления приговора исполнителям и организаторам теракта в «Крокус Сити Холле» стала известна причина смерти журналиста Дмитрия Сараева, тяжело пострадавшего во время жестокого нападения. Что известно о погибшем, действительно ли он покончил с собой?

Что известно о смерти журналиста Дмитрия Сараева

Причиной смерти одного из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» стал суицид, заявил адвокат потерпевших Даниэль Готье. Он рассказал, что у умершего были проблемы с психикой и со сном.

«После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненных во время теракта мужчин», — сообщил адвокат, не назвав имя потерпевшего.

По его словам, не менее 100 пострадавших до сих пор посещают психологов, у многих также диагностировано тревожно-депрессивное расстройство, но по закону оно не является вредом здоровью.

Telegram-канал Mash пишет, что речь идет о журналисте Дмитрии Сараеве, который умер в сентябре 2025 года. 22 марта 2024 года он пришел на концерт группы «Пикник», а затем услышал автоматную очередь. Он был тяжело ранен во время нападения террористов и долго лечился, но его мучили постоянные боли после вытащенной из позвоночника пули. Кроме того, у Сараева были нарушение сна и серьезные проблемы с психическим состоянием. Семьи других пострадавших организовали похороны журналиста и сбор средств для его семьи.

Сараев рассказывал Financial Times (FT), что при нападении террористов в какой-то момент ощутил «сильный удар в спину», но не почувствовал боли и не увидел кровотечения. Только по возвращении домой он обнаружил простреленные куртку и рюкзак. На следующий день из его спины достали пулю. Она не задела позвоночник и прошла «параллельно ему», разорвав мягкие ткани. Адвокат пострадавших Игорь Трунов говорил RT, что лечение Дмитрия «проходило тяжело».

Как пишут СМИ, Сараев брал интервью у Дианы Арбениной, фронтменов групп Depeche Mode и Scorpions. Кроме того, Дмитрий — основатель концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Агентство организовало первые выступления групп Dream Theater, Билли Айдола, The Cranberries, Sons of Apollo и Asia в России.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой приговор вынесли террористам «Крокуса»

В четверг, 12 марта, 2-й Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима. Кроме того, преступнику присудили штраф в размере 990 тысяч рублей.

Как установило следствие, именно Фаридуни был главарем террористической группы, на которого вышли зарубежные кураторы. Вербовка и координация преступника осуществлялись, когда он находился на территории Турции. Там он вышел на связь с так называемым проповедником, который за денежное вознаграждение заказал массовое убийство мирных граждан.

Другие исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов — также получили пожизненные сроки. Суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК).

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 12 марта: тепло задержится ненадолго?

Начинается «черная весна»? Удары по Украине 12 марта, где отключения света

Почему не работает Telegram сегодня, 12 марта: замедление, сбои, блокировка